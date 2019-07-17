РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. По материалам сотрудников полиции подмосковного Подольска 18 иностранцев выдворили за пределы РФ за нарушения миграционного режима, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

С 9 по 15 июля на территории городского округа Подольск сотрудниками полиции проведены рейды по выявлению незаконно проживающих иностранных граждан.

«Всего было проверено 56 мест концентрации иностранцев, по результатам которых было составлено 157 административных протоколов за нарушения миграционного режима. Также было вынесено решений о наложении административных штрафов на общую сумму 613 620 рублей. По материалам сотрудников УМВД судами вынесено 18 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы РФ», – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю на территории городского округа Подольск зафиксировано четыре случая ухода несовершеннолетних из мест проживания. В настоящее время местонахождение одного из них установлено, подросток утонул в Старосергеевском пруду на территории сельского поселения Лаговское.