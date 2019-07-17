РИАМО - 17 июл. Рояль немецкой фирмы C. Bechstein и пианино Seiler, изъятые по уголовному делу бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его сообщников, передали на хранение в Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Больших Вяземах, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

По словам министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана, в рамках работы министерства по возмещению ущерба, нанесенного действиями преступной группы, в Подмосковье возвращаются объекты недвижимости и искусства.

«Изъятые в квартире заместителя экс-министра финансов области Валерия Носова картины и букинистические издания XIX века переданы на хранение в музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». А рояль фирмы C. Bechstein и пианино Seiler – это имущество, арестованное в загородной резиденции Алексея Кузнецова и Жанны Булах. Мы передаем музыкальные инструменты в областной музей-заповедник А.С.Пушкина, где им будут обеспечены надлежащие условия хранения», – заявил Коган.

Инструменты установят в Большом концертно-выставочном зале музея-заповедника. Фирмы C. Bechstein и Seiler являются немецкими компаниями, которые уже 150 лет создают инструменты для профессионалов своего дела и зарекомендовали себя на мировом рынке искусства.

«Наш Пушкинский заповедник каждый год принимает все больше посетителей, мы запускаем новые проекты. Так, в этом году впервые прошел мультижанровый фестиваль «Пушкинский театральный карнавал». Музыка занимает особое место даже в самой атмосфере пушкинской усадьбы. Нам были просто необходимы новые достойные инструменты», – подчеркнула министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

Ущерб, причиненный Московской области бывшим министром финансов региона Алексеем Кузнецовым, его заместителем Валерием Носовым и супругой Кузнецова Жанной Булах, превысил 14 миллиардов рублей. Расследование дела Кузнецова длится 10 лет, и, благодаря экстрадиции из Франции в январе 2019 года, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Бывший министр финансов региона действовал совместно с заместителем Носовым и супругой Булах. Сообщники брали кредиты в банках на ОАО «Мособлтрастинвест», единственным акционером которого было областное правительство, и переводили деньги в подконтрольные Булах организации. 90% денег оседали в офшорах, а многомиллиардный долг перед банками гасился из областного бюджета. В 2010 году министр скрылся за границей, а в 2013 году по анонимному звонку его задержали во Франции.