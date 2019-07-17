РИАМО - 17 июл. Запуск в Подмосковье агропарка «Сырная долина» даст дополнительный импульс для производства молока в регионе, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в Дмитровском городском округе состоялась закладка капсул первых четырех заводов сырного кластера. В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Первыми резидентами кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, ООО «Куршавальская сыроварня».

«Сырные производства являются мощным потребителем молока. Мы должны производить больше молока. В этом году порядка 670 тысяч тонн, а стремимся мы к миллиону тонн молока. Его нужно выгодно продавать. Молоко у нас есть, молочники будут довольны», - сказал Воробьев журналистам.

Он подчеркнул, что сыр подмосковного производства имеет экспортный потенциал.

«Экспортный потенциал есть, как минимум это страны СНГ. Мы заинтересованы в экспортном потенциале, у нас сельское хозяйство имеет такую экспортную практику», - заключил Воробьев.