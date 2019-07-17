РИАМО - 17 июл. В Подмосковье накануне выпала почти одна треть месячной нормы осадков, в столице выпало почти 15% месячной нормы, в среду в мегаполисе может выпасть еще одна пятая нормы осадков для июля, сообщается на сайте «Метеовести».

Норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

«Накануне в результате слияния двух атмосферных фронтов <…> на Московский регион обрушились интенсивные ливни. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ за прошедшие сутки выпало 14 миллиметров осадков, в Бутове - 20 миллиметров. А вот в ближайшем Подмосковье, к югу и востоку от столицы, в осадкомеры местами попало до 22-27 миллиметров, что составляет почти одну треть месячной нормы», — говорится в сообщении.

Самыми дождливыми оказались Электроугли (27 миллиметров) и Чехов (25 миллиметров).

В среду наибольшее количество осадков в столице ожидается в период с 18:00 до полуночи, по модельным оценкам, может выпасть до 13-18 миллиметров, а это еще одна пятая часть всего лимита июля. В низинных формах рельефа возможны подтопления.