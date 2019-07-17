РИАМО - 17 июл. Подмосковное правительство распорядилось выплатить областным судебным приставам премии в размере 15,5 тысяч рублей по итогам работы в первом квартале 2019 года, выплаты получат почти 1,3 тысячи человек, соответствующий документ имеется у РИАМО.

«Оказать дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременных выплат 1284 работникам управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, принимавшим непосредственное участие в охране общественного порядка и установленного порядка деятельности судов и осуществлявшим исполнительные производства, <…> в размере 15570 рублей каждому», - говорится в документе.

Денежное поощрение будет выплачено приставам за достижение по итогам первого квартала 2019 года плановых значений целевых показателей по увеличению сумм, поступивших в консолидированный бюджет Московской области, взысканных в рамках исполнительных производств.