РИАМО - 17 июл. Мосгосстройнадзор за шесть месяцев 2019 года провел 314 проверок на строящихся объектах московской подземки, проверки призваны обеспечить качество возведения объектов метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В частности, инспекторы управления по контролю и надзору за объектами метрополитена Мосгосстройнадзора провели проверки на Некрасовской линии метро и участках Большой кольцевой линии. Всего на контроле у них находятся 77 объектов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах метро. К проверкам регулярно привлекаются специалисты центра экспертиз, а все нарушения находятся на контроле до полного их устранения», - сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

К проверкам часто подключаются специалисты центра экспертиз. Такой строгий контроль качества выполнения строительных работ позволяет не допускать нарушений при возведении тоннелей и станций.

Сейчас метростроевцы заняты сразу несколькими линиями. Так, продолжается возведение новых объектов Некрасовской линии, первый участок которой запустили в начале лета. В его состав входят станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Кроме того, накануне стартовало строительство семи станций Коммунарской линии метро Москвы, а также продолжается строительство Большого кольца метро.

Всего в 2019 году в Москве планируется построить около 45 километров новых тоннелей метро.