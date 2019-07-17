РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 июл. Строительство многоуровневого гаражного комплекса на 5,5 тысяч машино-мест в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска могут продолжить после того, как будет назначен новый застройщик объектов компании-банкрота «СУ-155», сообщается на портале «Добродел».

Житель Красногорска поинтересовался на портале судьбой недостроенного гаражного комплекса на 5,5 тысяч машино-мест на Подмосковном бульваре в микрорайоне Павшинская пойма. Он отметил, что в микрорайоне наблюдается дефицит парковочных мест.

«По вышеуказанному адресу ведется стройка многофункционального гаражного комплекса, на данный момент стройка приостановлена в связи с отсутствием финансирования и банкротством застройщика (акционерное общество «Строительное управление №155»). После того, как будет назначен новый застройщик, строительство продолжится», – сообщил начальник управления специальных видов надзора и надзора за эксплуатацией объектов недвижимости Главгосстройнадзора Московской области Виктор Панкратов.