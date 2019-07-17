РИАМО - 17 июл. Полицейские задержали 22-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже ювелирных изделий из частного дома на сумму 700 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть Кубинского отдела полиции поступило заявление от местной жительницы о краже ювелирных украшений из частного дома в деревне Яшкино Одинцовского округа.

«По подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 22-летний житель одной их республик ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», – говорится в сообщении.

Мужчину поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.