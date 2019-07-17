РИАМО - 17 июл. Пьяная ссора в квартире Черноголовки закончилась поножовщиной, один из мужчин в ходе ссоры зарезал оппонента, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВЛ РФ по Московской области.

Он уточнил, что 16 июля в 14:59 в комнате по месту временного проживания в доме на улице Объездной в Черноголовке с множественными ножевыми ранениями обнаружен труп человека 1982 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска МУ МВД за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области мужчина 1966 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», заключил представитель пресс-службы.