РИАМО - 17 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание властей на то, что инвесторам агропарка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе необходимо оказывать максимальную поддержку.

В среду в подмосковном сырном кластере состоялась закладка капсул первых четырех заводов. В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Первыми резидентами кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, ООО «Куршавальская сыроварня».

«Фанфары отгремели, теперь нужно так же быстро простроить сырные заводы, если не за год, то за полтора. Наша задача - оказывать максимальную поддержку как нашим, так и иностранным инвесторам, чтобы производство как можно быстрее заработало», - сказал Воробьев.

Он отметил, что на сегодняшний день в агрокластере подготовлена вся необходимая инфраструктура.

«Все готово - газ, канализация, электричество, дороги. Мы инвестировали в эту площадку порядка 900 миллионов рублей, чтобы инвестор чувствовал себя уверенно и реализовал свои проекты в максимально короткие сроки», - заключил Воробьев.