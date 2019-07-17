РИАМО - 17 июл. Москва предлагает обширную развлекательную программу на международном фестивале фейерверков, который пройдет пройдет в Братеевском каскадном парке столицы 17 и 18 августа, сообщила журналистам заместитель председателя комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая.

«Отличием московского фестиваля является то, что именно Москва предлагает обширную развлекательную программу. В течение дня москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в активной развлекательной программе и уже вечером стать свидетелями показа различных международных команд», - сказала Шаршавицкая.

По ее словам, фестиваль ежегодно имеет свою тематику и если в прошлом году он был посвящен теме добра, связанной с годом добровольца, то в этот раз все участники будут использовать музыкальные темы из известных спектаклей.

«На сегодняшний день около 70% билетов на трибуну уже проданы. Также продаются билеты в сам парк», - сказала помощник генерального директора государственной компании «Ростех», председатель совета директоров компании-организатора фестиваля «Пиротехнические технологии» Юлия Воронова.

Участие в фестивале примут команды ведущих пиротехников из восьми стран.

Международный фестиваль фейерверков в прошлом году в столице собрал около 700 тысяч зрителей. В нем участвовали команды Австрии, Андорры, Болгарии, Великобритании, Греции, Италии, Словакии и США. В 2018-м, объявленном годом добровольца, программу посвятили теме добра и волшебства.