РИАМО - 17 июл. Агропарк Подмосковья «Сырная долина» является очень перспективным проектом, который позволяет объединить усилия специалистов, сообщил генеральный директор компании Savencia Fromage & Dairy в Центральной и Восточной Европе Пьер Де Верон.

В среду в сырном кластере в Дмитровском округе состоялась закладка капсул первых четырех заводов. В церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первыми резидентами стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russie, ООО «Куршавальская сыроварня».

«Российский рынок является четверым по размеру после Франции, Германии и Италии. Замечательная идея строить заводы здесь, потому что очень близко к потребительской зоне. Гениальная идея. Вторая замечательная идея - объединить сыроделов, воспользоваться синергией и работать вместе. Благодаря идее губернатора Московской области мы имеем готовый участок земли со всей инфраструктурой. Мы уверяем, что эту продукцию очень любят во Франции и это понравится русским», - сказал Пьер Де Верон.

Как отметил генеральный директор Savencia Fromage & Dairy Russie Даниэль Миколайчак, в перспективе завод планирует выйти на мощность в 6 тысяч тонн.

«Для нас большая честь участвовать в этом проекте - сырном кластере. Мы здесь будем строить завод, который будет производить французские сырные специалитеты. Первый этап достигает 3 тысяч тонн. На полной мощности завод планирует производить 6 тысяч тонн. Первый сырный специалитет можно будет попробовать в конце 2021 года. Мы будем строить завод поэтапно», - пояснил Миколайчак.