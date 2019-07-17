РИАМО - 17 июл. Около 3 миллиардов рублей составят инвестиции в производства в агропарке «Сырная долина» в подмосковном Дмитровском городском округе, сообщил в среду губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В среду в подмосковном сырном кластере состоялась закладка капсул первых четырех заводов. В церемонии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Первыми резидентами кластера стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, ООО «Куршавальская сыроварня».

«Около 14,5 тысяч тонн сыра будет производиться дополнительно в Подмосковье. Мы можем претендовать на лидерство по производству сыра. Четыре инвестора уже заканчивают проектирование и выходят на площадку. Сейчас инвестиции составят порядка 3 миллиардов рублей», - сказал Воробьев журналистам после закладки капсул.

Он отметил, что регион получает заявки и от других инвесторов. Пока в сырном кластере остаются свободными 2,5 гектара территории, но на них уже есть претенденты.

«Жителям это даст рабочие места, качественные технологии позволят производить продукт, которым можно гордиться», - заключил Воробьев.