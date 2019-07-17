РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В микрорайоне Львовский Подольска сотрудники полиции совместно с представителями администрации горокруга начали эвакуировать брошенные авто на специализированные автостоянки и разыскивать их владельцев, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«Сотрудники Львовского отдела полиции УМВД совместно с руководителем территориального отдела микрорайона Львовский организовали совместную работу по благоустройству, в ходе которой выявляют брошенные транспортные средства, которые длительное время находятся в неподвижном и разукомплектованном состоянии или без государственных регистрационных номеров. Устанавливают собственников данных автомашин и принимают меры к их эвакуации на специализированные автостоянки», – говорится в сообщении.

Также сотрудники патрульно-постовой службы полиции и инспекторы по делам несовершеннолетних Львовского отдела полиции на постоянной основе проводят рейды в дневное, вечернее и ночное время, в ходе которых проверяют расселенный дом №8 на улице Орджоникидзе для выявления посторонних граждан без определенного места жительства. Пока в ходе проверок посторонних лиц в доме не выявили.