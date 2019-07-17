РИАМО - 17 июл. Первый козий сыр изготовят в агропарке Подмосковья «Сырная долина» в Дмитровском городском округе уже через год, сообщил генеральный директор ООО «Экофарминг» Михаил Кожич.

В среду в сырном кластере состоялась закладка капсул первых четырех заводов. В церемонии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Первыми резидентами стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, ООО «Куршавальская сыроварня».

«Мы строим завод по переработке козьего молока, порядка 500 тонн в год производительность. Площадь - 1 гектар, молоко будем производить сами в Щелкове, инвестиции - порядка 4-5 миллионов долларов, к концу следующего года предприятие будет работать на полную мощность. Первый сыр ожидаем уже летом 2020 года», - сказал Кожич журналистам.

Он отметил, что на заводе планируется производить всю линейку козьих сыров.

«Это наша первая очередь, в дальнейшем мы планируем увеличить мощность в два раза. В течение 2-3 лет. Если будет здесь хватать площадей, то здесь. Это единственный сырный кластер в России, здесь созданы наиболее благоприятные условия для производителей сыров. Андрей Юрьевич (Воробьев - рад.) создал такие условия, в которых невозможно не работать. Все идеально сделано для нас», - заключил Кожич.