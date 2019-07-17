РИАМО - 17 июл. Оформление 40-килограммовой партии кормовых добавок для животных из Германии на СВХ ООО «Крокус Интерсервис» в Подмосковье приостановили после проверки пограничного ветеринарного контроля, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«В ходе проведения пограничного ветеринарного контроля установлено, что на маркировочных этикетках кормовой добавки отсутствуют: наименование завода-производителя в Германии и его адрес, номер государственной регистрации и обязательная надпись – «Для животных»», – говорится в сообщении.

В итоге надзорное ведомство запросило у поставщика недостающую информацию, после предоставления которой груз все же был оформлен.