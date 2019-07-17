РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Подольска за неделю раскрыли одно изнасилование и две кражи, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«С 9 по 15 июля в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более 1,5 тысяч сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За это время было раскрыто одно изнасилование и две кражи», – говорится в сообщении.

Также за прошедшую неделю при проведении профилактических мероприятий по линии ОГИБДД по предупреждению дорожно-транспортного травматизма полицейские выявили и пресекли 701 нарушение правил дорожного движения, в том числе 46 нарушений пешеходами.

Также правоохранители выявили 164 нарушения водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. За неправильную парковку с улиц городского округа Подольск эвакуировано 67 автомобилей. Сумма назначенных штрафов – 246 000 рублей.

«В течение отчетного периода совершено 126 ДТП, в результате которых пострадал один человек», – поясняется в материале.