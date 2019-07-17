РИАМО - 17 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в церемонии закладки памятных капсул, после которой был дан старт строительству заводов резидентов в агропарке Подмосковья «Сырная долина» в Дмитровском городском округе, передает корреспондент РИАМО.

Первыми резидентами стали ООО «Экофарминг», ООО «Сыровар», Savencia Fromage & Dairy Russiа, ООО «Куршавальская сыроварня». При этом общее количество запросов от потенциальных инвесторов в два раза превышает площадь свободной земли. Производство первых сыров планируют начать в 2020 году. С запуском заводов появится более 600 рабочих мест.

«Добрый день, дорогие инвесторы. Некоторое время назад здесь был пустырь, мы инвестировали порядка 900 миллионов рублей, чтобы оснастить «Сырную долину» всем необходимым. Мы здесь для того, чтобы дать старт строительству заводов», - сказал Воробьев.

На сегодняшний день в агрокластере завершено строительство инфраструктуры. Также на территории агропарка планируется строительство молочной лаборатории, которая будет следить за качеством входящего сырья и качеством готового сыра заводов.

В создание предприятий сырного кластера планируется привлечь около 2-2,5 миллиардов рублей инвестиций.

Ожидается, что заводы, выйдя на проектную мощность, будут производить около 20 тысяч тонн сыра в год.