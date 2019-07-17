РИАМО - 17 июл. Комиссия по предоставлению субсидий на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) одобрила возмещение расходов на модернизацию производства 33 подмосковным предприятиям, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Комиссия постановила возместить траты по двум мероприятиям: за лизинг оборудования, которое закупается для роста производительности, и за покупку оборудования в целях создания, развития или модернизации производства товаров. В число получивших льготы вошли компании городских округов Красногорск, Щелково, Серпухов, Подольск, Королев, Химки, Коломенский, Наро-Фоминский и Мытищи.

«Максимальная сумма субсидии на модернизацию производства составляет 10 миллионов рублей (до 30% от затрат), а по договорам лизинга – 5 миллионов рублей (до 70% от авансового платежа)», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В ближайшее время будет подписан приказ и компенсация будет перечислена на счета предпринимателей. Подробнее о победителях можно узнать по ссылке. Хромов обратил внимание, что с 2019 года конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии проводится несколько раз в год, новый прием стартовал 1 июля и завершится 30 июля.

Процедура подачи конкурсной заявки в этом году стала проще, чем ранее. Участие в отборе участники могут принять только при наличии договора на покупаемое оборудование. МСП, получив субсидию, будут обязаны увеличивать свои выручку и производительность труда.

Подать заявку на конкурс можно в электронной форме посредством Регионального портала государственных и муниципальных услуг.

По дополнительным вопросам можно бесплатно проконсультироваться в Московском областном центре поддержки предпринимательства, который находится по адресу: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом №2. Телефон: 8 (495) 109-07-07. Официальный сайт: https://www.fpmo.ru. E-mail: mofrp@mosreg.ru.