РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 июл. Школу на 550 учащихся начнут строить в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в 2020 году, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

На заседании коллегии администрации заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Дмитрий Петрухин доложил о ходе строительства социальных объектов.

«В следующем году (2020 году – ред.) начнется строительство пристройки к школе №15 и школы на 550 учащихся в поселке Нахабино», – говорится в сообщении.

В текущем году завершится строительство трех детских садов, начальной школы в микрорайоне Изумрудные холмы, школы на 1 100 мест в деревне Путилково и поликлиник в Изумрудных холмах и Путилкове.