РИАМО - 17 июл. Проходка тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро (БКЛ) Московского метрополитена ведется под действующей станцией «Проспект Вернадского», работы идут с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Тоннелепроходческий комплекс «Полина», который возводит левый перегонный тоннель от станции «Проспект Вернадского» до «Улицы Новаторов» на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро, проложил под действующей станицей «Проспект Вернадского» уже 40 метров из 44 запланированных, а всего пройдено 82 метра тоннеля», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что на период проходческих работ в зоне влияния организован специальный штаб, осуществляющий круглосуточный мониторинг за действующими и вновь возводимыми конструкциями метрополитена.

«В целях обеспечения безопасности на время проходки движение поездов в зоне влияния на участке Сокольнической линии метрополитена закрыто», - отметил заместитель мэра.

Щит «Полина» возводит левый перегонный тоннель от станции «Проспект Вернадского» до «Улицы Новаторов» общей протяженностью 1,2 тысячи метров. Проходка стартовала 19 июня этого года.

Юго-западный участок Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» закрыт с 13 по 20 июля в связи со строительством Большой кольцевой линии.

В качестве альтернативы рекомендуют пользоваться компенсационными автобусами КМ1 и КМ2. 15 июля максимальный рост пассажиропотока был отмечен на станции «Университет», которая в период ограничений на Сокольнической линии стала временно конечной станцией на юго-западном участке.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Линия разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.