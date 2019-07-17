РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Жительница поселка Красково Люберец пожаловалась на протекающую кровлю дома №2/10 на улице Карла Маркса, сообщается в Telegram-канале «Мои Люберцы».

«Жителям дома №2/10 на улице Карла Маркса капитально отремонтировали кровлю, но вода все равно протекает. Жители обращаются во все инстанции, но реакции нет», – сообщается в Telegram-канале.

По словам технического директора ЕДС ЖКХ горокруга Люберцы Алексея Щедрова, с начала месяца от жителей вышеуказанного дома поступило более 10 заявок по протекающей кровле и водосточной трубе.

«Заявок с этого дома много, и сейчас они находятся все в работе», – сообщил Щедров.

От управляющей компании «Содействие», которая обслуживает этот дом, оперативный комментарий получить не удалось.