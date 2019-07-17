РИАМО – 17 июл. В подмосковном Подольске открылся первый в регионе онлайн-парк оператора Tele2. Здесь в течение двух месяцев можно бесплатно смотреть фильмы и мультики, посещать лекции и мастер-классы, а также играть на гоночном симуляторе.

Онлайн-парку – особое место

На открытие онлайн-парка с кинотеатром подольчане пришли целыми семьями. Малышей развлекали аниматоры, а возле шатра можно было отдохнуть на качелях. Всего в 2019 году Tele2 выбрал семь городов для установки своих павильонов. В Подольске власти предложили для онлайн-парка символическое место - бульвар, названный в честь знаменитого подольского режиссера Евгения Карелова.

«Этот бульвар является любимым местом отдыха подольчан, хорошая транспортная доступность позволяет приезжать сюда многим жителям», - сказал первый замглавы администрации Подольска Виктор Чуб.

Он отметил, что администрация рада сотрудничать с Tele2 - в прошлом году онлайн-кинотеатр посетили более 6 тысяч человек.

«В этом году концепция уже обновленная, это онлайн-парк с большой образовательной, развлекательной и практической программой. Уверен, что этим летом его посетят многие жители округа», - добавил Чуб.

Новый сезон - новая концепция

Покупать билеты в онлайн-кинотеатр не нужно – зрители просто занимают места на креслах-грушах. У входа есть стенд для подзарядки мобильных, бесплатно раздают попкорн. Также здесь появился симулятор скоростной езды на гоночных машинах и шлем для игр в виртуальной реальности.

По словам коммерческого директора «Tele2 Москва» Антона Кондратова, компания третий год успешно сотрудничает с администрацией Подольска.

«Мы благодарим администрацию округа и всех подольчан за то, что они с позитивными эмоциями встречают наши инициативы.

Нам приятно, что мы можем поддержать современный стиль жизни горожан, ведь в онлайн-парке можно будет не только посмотреть фильмы, но и узнать, что такое виртуальная реальность, поиграть на гоночном симуляторе», - сказал Кондратов.

По его словам, посетить все мероприятия в онлайн-парке может любой желающий.

Провести лето интересно

После перерезания красной ленточки в шатре показали фильм «Счастье – это…». Одновременно в кинотеатре могут находиться 60 человек. Он будет работать все дни недели, кроме понедельника с 10:00 до 22:00.

В Подольске зрителям покажут фильмы «Приключения Паддингтона», «Голодные игры», «Миллионер из трущоб» и многие другие. Расписание лекций и киносеансов можно найти на сайте.

Киношатры Tele2 в этом году также будут работать в Москве и подмосковных Одинцове, Коломне, Серпухове, Красногорске, Химках и Королеве.

«Tele2 уделяет большое внимание не только технической составляющей в развитии своих услуг в Московской области, но и социальному аспекту - организуем для жителей интересный и познавательный досуг. Благодаря нашему 4G зрители смогут увидеть все в режиме реального времени и в высоком качестве. Приглашаем всех желающих присоединиться к яркому и интересному времяпрепровождению», - заключил Кондратов.