РИАМО - 17 июл. В Москве по 19 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, предупреждение из-за дождя в столице и Подмосковье продлили до вечера 18 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье из-за грозы и кратковременного дождя до 22 часов 18 июля. В Москве предупреждение из-за дождя действует также до 22 часов 18 июля, а из-за грозы – с 12 часов 17 июля по 12 часов 19 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Тверской, Калужской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях.

В Московском регионе 19 июля будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит 12-14 градусов, днем – 19-21.