РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 17 июл. Спасатели подмосковных Люберец призвали жителей городского округа не выезжать на природу во время грозы, говорится в сообщении пресс-службы люберецкого управления «Мособлпожспас».

«Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если прогнозируют грозу, то перенесите поездку на другой день», – говорится в сообщении.

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В домах в сельской местности нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя растапливать печь и говорить по телефону.

«Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Если Вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей», – отмечается в материале.

Также жителей просят не находиться в водоеме или на его берегу во время грозы. Следует уйти от воды и спуститься в низину. В степи, поле или при отсутствии укрытия людей просят не ложиться на землю, а сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

«Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы положите в сторону, отойдите от них на 20-30 метров. Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника», – заключается в сообщении.