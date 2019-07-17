РИАМО – 17 июл. С 2014 года долговая нагрузка граждан РФ выросла в 1,5 раза, и теперь среднему российскому заемщику, чтобы погасить обязательства перед банком, потребуется почти 11 месячных зарплат, пишет газета «Известия».

Аналитики СРО НАПКА отметили, что по итогам пяти месяцев 2019 года объем банковского кредитования физических лиц достиг 16 триллионов рублей, а рост, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, составил 23%.

«Примерно 10% заемщиков (около 7 миллионов человек) имеют доход ниже 50 тысяч рублей и вынуждены отдавать на погашение кредита более половины своего ежемесячного дохода. А 2,3 миллиона клиентов банков и вовсе ежемесячно оперируют доходами в 20 тысяч рублей, так как после выплаты им остается сумма, близкая к прожиточному минимуму региона в пределах 11–12 тысяч рублей, который в России принято называть чертой бедности», – говорится в материале.

На сегодняшний день в среднем по России клиентам банков потребуется почти 11 ежемесячных зарплат, чтобы погасить обязательства перед кредитной организацией. Годом ранее при сохранении такой схемы для выплаты долга потребовалось 9–10 ежемесячных зарплат, а пять лет назад – не более семи.

Спрос на кредиты со стороны населения является вынужденным из-за негативной тенденции к снижению располагаемых доходов и уровня благосостояния. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года этот показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

«Наиболее активно кредиты берут граждане с невысоким уровнем доходов, которые используют заемные средства в качестве последнего доступного инструмента поддержания уровня жизни. В свою очередь, это приводит к увеличению бремени обязательных платежей, которое усиливает давление на и без того низкие доходы людей. Таким образом, мы наблюдаем закручивание «дуговой спирали», – считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По его мнению, если данный процесс будет продолжаться, в перспективе двух лет он может привести к серьезным негативным и социальным последствиям.