РИАМО - 17 июл. Эксперты считают, что в последнюю пятницу июля после заседания по монетарной политике Банка России курс рубля может упасть, пишет в среду «Российская газета».

Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский отметил, что мнения экономических аналитиков относительно дальнейшей динамики рубля разделились почти поровну: с небольшим перевесом доминируют оптимисты. На следующей неделе произойдут события, которые могут повлиять на курс национальной валюты.

«В среду (24 июля) в США выйдут важные цифры по внешнеторговому балансу США, которые, как мы полагаем, станут еще одной точкой построения графика зависимости величины избыточного укрепления доллара от реальных перспектив победы в торговых войнах Трампа. В пятницу выйдут предварительные данные по ВВП США за второй квартал, которые будут восприниматься в таком же ключе», – сказал Рожанковский.

Он подчеркнул, что также в центре внимания экономистов в мире будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность, которая должна пролить свет на вопрос, насколько курс доллара к мировым валютам дискомфортен для продаж таких транснациональных корпораций как Amazon, Johnson & Johnson, Halliburton, Intel и 3M.

«Однако после заседания по монетарной политике Банка России 26 июля инвесторов может постичь разочарование. Так что последняя пятница июля, скорее всего, будет плохим днем дня рубля, который развернется в обратную сторону», – уточнил эксперт.