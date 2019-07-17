РИАМО - 17 июл. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила реконструкцию образовательного центра на улице Удальцова на западе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В составе существующего центра образования №1953 «Москва 98» построят новый, отдельно расположенный универсальный спортивный зал. Общая площадь земельного участка, на котором находится центр, составляет 3,44 гектара.

«В результате суммарная поэтажная площадь объекта в габаритах наружных стен увеличится с 21,6 до 23,4 квадратных метров», — уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь государственного земельного кадастра (ГЗК) Анастасия Пятова.

Объект возведут на средства из внебюджетных источников. Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки вынесут на публичные слушания.