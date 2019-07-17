РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. В подмосковном Красногорске выявили нарушения порядка проведения электронного аукциона на поставку антипарковочных столбиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Стандарт Групп» на действия муниципальных казенных учреждений «Красногорская городская служба» и «Красногорский центр торгов» при проведении электронного аукциона на поставку антипарковочных столбиков. Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Стандарт Групп» обоснованной», – говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России выдало Красногорской городской службе и Красногорскому центру торгов обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.