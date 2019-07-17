РИАМО - 17 июл. Рабочие приступили к возведению семи станций Коммунарской линии метро Москвы, от пункта «Улица Новаторов» до «Коммунарки», расстояние между крайними точками ветки составит 15,9 километра, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«На станциях «Улица Новаторов» и «Университет Дружбы Народов» начаты работы по устройству ограждающих конструкций котлованов, на станциях «Столбово» и «Коммунарка» ведется строительство основных конструкций», — рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

На площадках станций «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри» ведутся подготовительные работы по выносу инженерных коммуникаций.

Коммунарскую линию продлят от станции «Улица Новаторов» в сторону центра столицы до станции «Севастопольский проспект». Станция «Улица Новаторов» образует пересадочный узел с одноименной станцией БКЛ, а «Севастопольский проспект» со станцией «Крымская» МЦК. Линию планируется построить к 2023 году.

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что у столичных властей грандиозные планы по строительству метро. Открытие новых линий метро улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч москвичей», – подытожил Бочкарев.