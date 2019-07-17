РИАМО - 17 июл. Водитель автомобиля Volkswagen сбил человека на пешеходном переходе на улице Липецкая в Москве, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«В 23:18 на улице Липецкая, 16/14, автомобиль Volkswagen совершил наезд на пешехода, который проходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход пострадал», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства произошедшей дорожной аварии выясняются.