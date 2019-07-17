РИАМО - 17 июл. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) отказала инвестору в расширении торгового центра вплотную к жилым домам на улице Рогожский Вал, сговорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ГЗК на заседании согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: улица Рогожский Вал, владение 5, строение 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 (ЦАО).

«Указанные строения в основном одноэтажные, за исключением двухэтажного первого здания. В настоящее время в них размещен торговый комплекс «Рогожские торговые ряды» площадью более 4 тысяч квадратных метров», - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, инвестор планировал существенно, почти в три раза расширить торговый комплекс.

«Однако, учитывая близость торгового объекта к жилым домам, комиссия отказала в согласовании внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы», - заключила Пятова.