РИАМО - 17 июл. В рамках пилотного проекта «Умная дорога» построят надземный пешеходный переход на перекрестке улицы Речная и Волоколамского шоссе в Красногорске в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ГКУ «Дирекция дорожного строительства» заключило контракт с ООО «Автомост-Инжсервис» на разработку проектной документации.

«Получить заключение госэкспертизы планируется до конца 2019 года. Строительство перехода планируется выполнить в 2020 году в рамках проекта «Умная дорога». Автоматизированная система управления дорожным движением является одним из инструментов повышения безопасности, в том числе и пешеходов», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он уточнил, что объект обеспечит безопасный переход пешеходов через оживленный перекресток, а также доступ к железнодорожной платформе «Павшино», которая будет функционировать в рамках проекта МЦД-2 Нахабино – Подольск.

Реализация этого проекта позволит ликвидировать наземный пешеходный переход на одном из напряженных участков красногорской дорожной сети.

В марте этого года на Волоколамском шоссе на участках от улицы Речная до улицы Светлой в пилотном режиме начала работать автоматизированная система управления дорожным движением, которая включает 13 светофорных объектов.

«Для оптимизации движения транспортных и пешеходных потоков в Центре управления регионом координируют работу 13 светофорных объектов: в зависимости от затруднений движения переключают режимы работы светофоров в утренние и вечерние часы пик, а также в выходные дни», - поясняется в материале.