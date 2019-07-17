РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. В подмосковных Люберцах 20 июля состоится фестиваль иностранных языков, в его рамках проведут мастер-классы, сообщается в группе городских парков в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас в субботу, 20 июля, в 11:00 в парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» на увлекательное путешествие в мир зарубежных стран. Для всех гостей парка будет проходить открытый фестиваль иностранных языков», – говорится в сообщении.

Студенты из разных стран расскажут о культуре и обычаях своих народов, а также проведут увлекательные мастер-классы и покажут кукольный спектакль для юных участников фестиваля.

«Все желающие смогут принять участие в мастер-классе от школы английского языка Prima English», – отмечается в материале.