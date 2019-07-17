РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 июл. В Подольске по просьбе жителя проверят информацию о брошенном автотранспорте на Большой Ивановской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на брошенный автомобиль на Большой Ивановской улице. Он отметил, что автомобиль стоит уже не первый год.

«Сотрудниками комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск по данному вопросу будет проведена работа, как с бесхозно брошенным автотранспортом», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.