РИАМО – 17 июл. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о необходимости участия Государственной думы в формировании правительства страны, в том числе в процедуре обсуждения кандидатов.

«Было бы правильно – подчеркну, на мой взгляд, – дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной думы в формировании правительства Российской Федерации», – написал Володин в статье, опубликованной в «Парламентской газете».

По его словам, сегодня, в соответствии с Конституцией, Государственная дума участвует в формировании правительства только в рамках процедуры дачи согласия президенту на назначение председателя правительства, но формирование самого правительства осуществляется самим премьер-министром.

Президент РФ принимает решение о составе правительства по представлению премьера, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам. Правительство осуществляет исполнительную власть как коллегиальный орган, состоящий из председателя правительства, зампредов и федеральных министров.

«В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию», – подчеркнул Володин.

По его словам, речь не идет об изменении и пересмотре базовых положений Конституции – они незыблемы. Необходимо добиться их максимально качественной реализации, адаптировать к новым вызовам и требованиям времени.