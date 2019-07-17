РИАМО - 17 июл. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России совершил экстренную посадку в аэропорту «Жуковский» из-за отказа гидросистемы, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэрогавани.

«Самолет сел минуту назад буквально, был отказ гидросистемы. В этом случае даже при отсутствии угрозы регламентом предписано возвращаться к точке взлета или к ближайшему аэропорту. Он покружил в воздухе, выработал определенное количество топлива и сейчас сел», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолет сейчас проверяют специалисты. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщали, что транспортный самолет Ил-76, принадлежащий МЧС РФ, готовится к внеплановой посадке в подмосковном аэропорту «Жуковский». Самолет держал путь по направлению к Иркутску. На борту транспортника, согласно предварительным данным, находились 13 человек.