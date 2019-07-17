РИАМО - 17 июл. Жителям Московской области разослали СМС с предупреждением от МЧС о грозе, сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду, спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и быть внимательными.

«Росгидромет: в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 17 июля по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра порывами до 17 метров в секунду. МЧС рекомендует: будьте внимательны и осторожны! Телефоны – 01, 101, 112», – говорится в сообщении.

Облачная погода, дожди и гроза ожидаются в Москве и Подмосковье в среду, температура воздуха не превысит 25 градусов. Атмосферное давление понизится и составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%.

В Московском регионе по 18 июля включительно продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за дождя и грозы. Это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.