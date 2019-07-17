РИАМО – 17 июл. Транспортный самолет Ил-76, принадлежащий МЧС РФ, готовится к внеплановой посадке в подмосковном аэропорту «Жуковский», сообщает Федеральное агентство новостей.

Датчики обнаружили неполадки в вентиляции салона Ил-76. Сейчас у самолета подходит к концу выработка топлива. По этой причине приземление запланировано на 10:30.

«Известно, что самолет держал путь по направлению к Иркутску. На борту транспортника, согласно предварительным данным, находятся 13 человек», — говорится в сообщении.

На место приземления самолета уже прибыли все экстренные службы.