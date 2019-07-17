РИАМО - 17 июл. В новой Москве в ближайшее время готовятся к открытию автомобильного моста через реку Молодцы, на нем сделана четырехполосная автомобильная дорога, соединяющая поселение Рязановское с городом Щербинка, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Строительство очередной многополосной автодороги протяженностью около 3,5 километров завершается в новой Москве. <…> Сложнейшим элементом трассы является 200-метровый мост через приток Десны - реку Молодцы», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он отметил, что на мосту будут действовать по две полосы в каждом направлении, смонтируют ливневую канализацию, установят высокотехнологичную противогололедную систему, комплекс видеонаблюдения и энергоэффективное наружное освещение.

Сейчас рабочие уже уложили качественное дорожное полотно, устроили пешеходные тротуары с ограждением, соорудили все необходимые объекты инженерной инфраструктуры. Мост полностью готов к эксплуатации.

Жидкин объяснил, что за счет работы дублера Остафьевского шоссе и моста будет обеспечено необходимое развитие улично-дорожной сети с учетом эффективной жилищной застройки в районе Щербинки. Благодаря автодороге путь от города до Рязановского станет заметно короче.