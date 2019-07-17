РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 17 июл. Долгожданная детская площадка появится в микрорайоне Ковровый в Котельниках до 31 июля, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Котельников.

16 июля по поручению главы городского округа Котельники Андрея Булгакова состоялась встреча во дворе домов №№25 и 28 в микрорайоне Ковровый.

«До 31 июля в этом дворе появится новая современная детская площадка, которую детишки и их родители ждали очень долго», – говорится в сообщении.