РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. Косметический ремонт в школе №55 поселка Красково Люберец завершат до 31 июля, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В среду он проинспектировал ход ремонта в школе №55.

«Школа хорошая, со своими традициями. Сейчас идет ремонт в 10 кабинетах – красят стены, меняют окна и двери, напольное покрытие, светильники. Ремонт завершат до 31 июля», – сказал Ружицкий.

Ранее родители попросили отремонтировать школу. На ремонт выделили 3,6 миллиона рублей.

Школу №55 построили в 1957 году.

«Всего в 2019 году на ремонт образовательных учреждений выделили 189 миллионов рублей», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что также в 2019 году возведут три пристройки к школам №59 в деревне Марусино, Кадетской школе и в поселке Малаховка. Первого сентября в микрорайоне Самолет откроется инженерно-технический лицей №59.