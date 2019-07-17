РИАМО - 17 июл. В Подмосковье завершилось последнее рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами на едином государственном экзамене, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье завершилась проверка результатов ЕГЭ. В 2019 году его писали 38 тысяч человек, из которых 34 тысячи – выпускники этого года. По итогам ЕГЭ в Подмосковье 486 стобалльных результата и 33 «мультистобалльника», – сказала Забралова.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом более чем на тысячу выросло количество ребят, набравших 220 баллов по трем предметам – 9,3 тысячи. В прошлом году их было 8,1 тысячи.

Забралова добавила, что наибольшее количество высокобалльных (80 и более) результатов зафиксировано по немецкому, английскому и французским языкам (48,5%, 45,9% и 31% соответственно), русскому языку (29,3%), информатике (22,4%) и литературе (21,7%).

«ЕГЭ прошел в штатном режиме, процедура была максимально прозрачной. На всех пунктах сдачи были установлены видеокамеры, для родителей и учеников работали горячая линия, независимые предметные комиссии и ситуационный центр онлайн-наблюдения. Следующий этап пройдет в сентябре, когда начнутся пересдачи», – резюмировала Забралова.