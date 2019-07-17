РИАМО – 17 июл. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась публикациями в немецкой прессе об угрозе удара России по Европе и заявила, что РФ никогда не останется в стороне от таких заявлений.

Ранее газета Die Welt сообщила о том, что Москва готовится к ведению региональных войн на территории Евросоюза и угрожает применением ядерного оружия. Первой целью атаки могут стать Польша, Украина и страны Прибалтики. Ранее журналист этого же издания предложил снести памятник павшим воинам под Прохоровкой, так как, по его мнению, никакой битвы там не было.

«Раньше мы много раз слышали эту концепцию: давайте не будем участвовать вот в подобных спорах, мол, мы-то знаем правду! Но теперь мы же понимаем, что случится, если Россия вообще не будет говорить на такие темы? Через пару лет нам расскажут, что это Россия несколько раз начинала мировые войны, что это мы разрушали Европу», – сказала Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда».

По ее словам, когда немецкий журналист посмел усомниться в подвиге советских солдат под Прохоровкой, «ему ответили все».

«Если бы ему массово не стали «прилетать» комментарии, если бы ему не приводили цитаты современных исследователей – вы что, считаете, он бы изменил свою позицию? А он сейчас на самом деле внес изменения в статью, скорректировал все», – добавила официальный представитель МИД России.

Россия всегда будет отстаивать свою историю, заключила Захарова.