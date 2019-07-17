РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Воспитанники спортивной школы «Пахра» из Подольска Иван Добрынин и Мария Виноградова в составе команды Подмосковья заняли первое место на этапе Кубка России в рамках XXVI международного шахматного турнира «Кубок Волги-2019», сообщается в группе «МУ СШ «Пахра» в соцсети «ВКонтакте».

В Костроме завершился XXVI международный шахматный турнир «Кубок Волги-2019» на призы губернатора Костромской области, в программу которого входил этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и среди юношей и девушек до 15 лет. В турнире принимали участие воспитанники спортивной школы «Пахра» Подольска Святослав Лисенков, Михаил Ханин, Иван Добрынин, Анна Санникова, Мария Виноградова, Малик Чеккуев, Егор Таран.

«Команда Московской области «Пахра» в составе Добрынина и Виноградовой (Подольск), Максима Черткова (Коломна), Максима Лихачева (Сергиев Посад) заняла первое место в командном зачете. Ханин занял третье место в возрастной категории до 17 лет. В категории «Блиц» тренер команды Леонид Ноздрачев занял первое место и заработал гроссмейстеркий перфоманс 2 582 и 51 пункт прибавки рейтинга», – говорится в сообщении.

В личном зачете по классическим шахматам третье место среди девочек до 11 лет заняла Виноградова, четвертое место среди мальчиков до 15 лет у Ханина.

В верхней части турнирной таблицы по итогам выступления оказались и все остальные воспитанники спортшколы «Пахра», принимавшие участие в турнире: Добрынин – 5,5 очков, Санникова – 5 очков, Чеккуев – 5 очков, Таран – 4,5 очков.

Лисенков играл в категории OPEN со взрослыми и набрал 3 очка. Таран выполнил третий спортивный разряд и прибавил больше всех в рейтинге – 92 пункта.

В «Рапиде» Лисенков набрал 4 очка в OPEN и выполнил норматив первого спортивного разряда.