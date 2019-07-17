РИАМО - 17 июл. Полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений мужчине в хостеле в столичном районе Преображенское, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Потешная, дом 6, строение 2.

«Неработающий мужчина 1987 года рождения в ходе ссоры ножом нанес проникающие колото-резаные ранения груди, живота и левого плеча постояльцу хостела 1991 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Мужчину госпитализировали в реанимацию. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту причинения телесных повреждений.