РИАМО - 17 июл. Инспектора ДПС, который убирал элементы ограждения с проезжей части после оформления ДТП, и сотрудника ГБУ «Гормост» на МКАД сбила машина, их госпитализировали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В среду в 02:20 на 90-м километре внешней стороны МКАД после оформления ДТП находившийся на службе инспектор ДПС убирал элементы ограждения с проезжей части.

«В этот момент следовавшая в попутном направлении автомашина Hyundai Porter под управлением гражданина 1987 года рождения совершила наезд на дорожные знаки, выставленные на месте проведения ремонтных работ, с последующим наездом на полицейского и сотрудника ГБУ «Гормост», — говорится в сообщении.

Старший лейтенант полиции и дорожный рабочий доставлены и госпитализированы в медучреждения с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Водитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.