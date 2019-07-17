РИАМО – 17 июл. Российские власти не выдали визы на въезд в РФ 30 преподавателям Англо-американской школы, расположенной на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС.

Данное утверждение содержится в статье, опубликованной в газете The New York Times. Как отмечает издание, американские официальные лица полагают, что это была попытка оказать политическое давление на США.

«В публикации констатируется, что в школе, созданной в 1949 году американскими, британскими и канадскими властями, работают около 150 учителей. Многие из них являются гражданами РФ, однако «основу составляют носители английского языка из-за границы», – говорится в сообщении.

Конкретные причины для отказа в визах неизвестны.

В школе обучаются 1,2 тысячи детей дипломатов и предпринимателей из 60 стран, в том числе США, Великобритании, Германии, Южной Кореи. Среди учащихся есть и российские дети.

Издание предполагает, что часть учащихся, возможно, придется исключить из-за нехватки преподавателей.