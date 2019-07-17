РИАМО - 17 июл. Оперативные службы городского округа Серпухов незамедлительно приступили к приведению улиц в порядок после сильного ливня, который прошел во второй половине вторника, в работе участвуют свыше 100 человек, сообщается на сайте администрации городского округа.

На территории Москвы и Московской области 16 июля прошел сильный дождь, прогремела гроза.

«Работники МБУ «Комбинат благоустройства» занимаются уборкой поваленных шквалистым ветром деревьев, сотрудники электросетевого хозяйства начали работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи», - говорится в сообщении.

Для приведения улиц округа в порядок задействовали 20 единиц техники.