РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. В подмосковном Подольске планируют заделать ямы во дворе на Большой Серпуховской улице, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ямы в одном из дворов по улице Большая Серпуховская. Он отметил, что очень много ям находятся у дома №32А.

«Дворовая территория по указанному адресу включена в адресный перечень дворовых территорий Подольска, подлежащих комплексному благоустройству в текущем году. Работы по комплексному благоустройству на территории Московской области выполняются с 1 мая по 31 октября календарного года», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.